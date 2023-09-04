Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт
Nature: более 1,5 тыс. экосистем утонут при потеплении климата на 2 °C
FT: армия Украины использует трёхсторонний подход при контрнаступлении
Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми
Жителя Калуги оштрафовали на 2 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя
Неймар заявил, что вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
Экс-агент MI6 Крук: Зеленский в трудном положении из-за ослабления поддержки Запада
Учёные неожиданно обнаружили самую долгоживущую акулу в Красном море
Белорусы займутся шинным бизнесом в России

Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте

0:52
Мир

В критике Запада главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт отметил, что в разговоре главком указал коллегам по НАТО, что нельзя говорить о ведении военных действий в стиле альянса, если для этого нет его ресурсов.

И главное, чего не хватает украинцам, — это авиация, добавил аналитик.

Нельзя взять украинских солдат, прошедших трёхнедельную базовую подготовку, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что и военные НАТО, которые, провели месяцы и годы в обучении этому, заключил Риттер.

Ранее стало известно, что на Украине готовятся к мобилизации женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Российская армия уже видит окресности Купянска
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
Последние материалы
AT: ракетный комплекс "Сармат" серьёзно повлияет на украинский конфликт
Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте
Nature: более 1,5 тыс. экосистем утонут при потеплении климата на 2 °C
FT: армия Украины использует трёхсторонний подход при контрнаступлении
Слуцкий предложил разрешить использовать нейросети при работе над дипломами и курсовыми
Жителя Калуги оштрафовали на 2 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя
Неймар заявил, что вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
Экс-агент MI6 Крук: Зеленский в трудном положении из-за ослабления поддержки Запада
Учёные неожиданно обнаружили самую долгоживущую акулу в Красном море
Белорусы займутся шинным бизнесом в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников