Экс-разведчик ВС США Риттер: главком ВСУ Залужный случайно проговорился о провале на фронте

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В критике Запада главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт отметил, что в разговоре главком указал коллегам по НАТО, что нельзя говорить о ведении военных действий в стиле альянса, если для этого нет его ресурсов.

И главное, чего не хватает украинцам, — это авиация, добавил аналитик.

Нельзя взять украинских солдат, прошедших трёхнедельную базовую подготовку, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что и военные НАТО, которые, провели месяцы и годы в обучении этому, заключил Риттер.

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