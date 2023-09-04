В критике Запада главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.
Эксперт отметил, что в разговоре главком указал коллегам по НАТО, что нельзя говорить о ведении военных действий в стиле альянса, если для этого нет его ресурсов.
И главное, чего не хватает украинцам, — это авиация, добавил аналитик.
Нельзя взять украинских солдат, прошедших трёхнедельную базовую подготовку, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, что и военные НАТО, которые, провели месяцы и годы в обучении этому, заключил Риттер.
Ранее стало известно, что на Украине готовятся к мобилизации женщин.
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