Your browser does not support the audio element.

В критике Запада главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный случайно проговорился о провале контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.