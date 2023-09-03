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Sussidiario: план Зеленского захватить Крым без боя нереален

Мир

План президента Украины Владимира Зеленского "захватить" Крымский полуостров без боя абсолютно нереален, заявил аналитик Джанандреа Гайани. Ранее украинский лидер призвал российскую сторону "отдать" территорию, так как Киев "бережёт людей".

Sussidiario: план Зеленского захватить Крым без боя нереален
Фото: CreativeCommons

Как подчеркнул аналитик, все заявления Киева о "прорывах" каких-либо рубежей российской обороны просто не являются достоверной информацией.

"Ситуация, о которой говорит Зеленский, абсолютно нереальна: украинцы не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма", — заявил обозреватель в статье для Sussidiario.

По мнению Гайани, все призывы и заявления Зеленского — гипотеза, которую воплотить в реальность в ближайшей перспективе вряд ли удастся.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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