В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты

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Учителя в Польше провели акцию протеста в Варшаве, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Фото: openverse

Демонстрацию организовал Союз польских учителей, в которой приняли участие несколько тысяч учителей. Они утверждают, что заработные платы в секторе образования остаются на "рекордно низком" уровне, при этом начальная зарплата начинающих учителей лишь ненамного превышает минимальную заработную плату. Кроме того, в стране ощущается нехватка учителей, и, по оценкам, 18 000 должностей остаются незаполненными. Сообщается, что многим молодым людям не рекомендуется заниматься преподавательской карьерой из-за низких зарплат. Протест проходит на фоне растущей обеспокоенности состоянием польской системы образования и нехваткой учителей.

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