Представитель МИД КНР: Китай призывает стороны конфликта в Габоне к диалогу

Китай призвал конфликтующие стороны в Габоне к диалогу после того, как военные объявили о приходе к власти по телевидению. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Фото: openverse

Ван Вэньбинь заявил: "Китай внимательно следит за развитием ситуации в Габоне, призывает соответствующие стороны урегулировать разногласия путем мирного диалога исходя из фундаментальных интересов страны и народа".

Он подчеркнул важность скорейшего восстановления порядка в стране и обеспечения личной безопасности президента Али Бонго Ондимбы. Венбин выступал за поддержание мира, содействие развитию и поддержание стабильности внутри страны.

Ранее сообщалось, что группа высокопоставленных военных чиновников выступила по телевидению, объявив о взятии ими контроля над страной. Это событие произошло вскоре после того, как Избирательная комиссия Габона объявила о победе президента Али Бонго на президентских выборах в третий раз подряд.

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