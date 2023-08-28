Песков: субстантивные договорённости по трёхсторонней зерновой сделке пока отсутствуют

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу вероятных перспектив трёхсторонней зерновой сделки с участием России, Турции и Катара.

Фото: CreativeCommons

По словам представителя Кремля, каких-то конкретных субстантивных договорённостей по этому поводу сейчас нет, однако обсуждение таких возможностей продолжается.

"Различные варианты взаимодействия с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет. Но, безусловно, в разных форматах различные дискуссии продолжаются", — сказал Песков журналистам.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, станет ли темой запланированной встречи Путина и Эрдогана возобновление зерновой сделки с Катаром в качестве участника.