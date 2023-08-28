Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок

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Правительство Узбекистана намерено активно использовать территорию Афганистана для транзитных автомобильных перевозок, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.

Фото: openverse

По их информации, 26-27 августа состоялся визит министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова и специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева в Афганистан, где прошли переговоры на эту тему.

"В ходе двусторонних переговоров обсуждались вопросы формирования международного транспортного коридора для выхода через Афганистан и Пакистан к портам Индийского океана, а также укрепления сотрудничества между транспортно-логистическими предприятиями двух стран", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что на переговорах также обсуждались вопросы создания благоприятных условий для международных автоперевозчиков, включая снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов по другим направлениям.

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