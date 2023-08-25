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TokFM: детей украинских беженцев травят в польских школах

Мир

Детям украинских беженцев нелегко приходится во время обучения в польских школах. Они там подвергаются издевательствам и травле со стороны местных одноклассников, рассказала радиостанция TOK FM.

TokFM: детей украинских беженцев травят в польских школах
Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅（表弟） Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.

"Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — рассказала мать одного из украинских мальчиков.

Польские ученики начальной школы в Люблине сообщали своим одноклассникам из Украины, что победу в конфликте одержит Россия.

По словам председателя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыша, поляки всё чаще срываются на украинских беженцев из-за их прагматизма и расчётливости.

Есть много примеров, когда украинцы пытаются выжать максимум из помощи, которую предоставляет им польское правительство. Известны случаи, когда украинские "беженцы" приезжали в Польшу только для того, чтобы получить 500 злотых материальной помощи, после чего уезжали обратно, на родину.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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