Детям украинских беженцев нелегко приходится во время обучения в польских школах. Они там подвергаются издевательствам и травле со стороны местных одноклассников, рассказала радиостанция TOK FM.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅(表弟) Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.