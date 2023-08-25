Детям украинских беженцев нелегко приходится во время обучения в польских школах. Они там подвергаются издевательствам и травле со стороны местных одноклассников, рассказала радиостанция TOK FM.
"Мой сын услышал от мальчиков, что было бы хорошо, если бы его папа, который сейчас на фронте, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", — рассказала мать одного из украинских мальчиков.
Польские ученики начальной школы в Люблине сообщали своим одноклассникам из Украины, что победу в конфликте одержит Россия.
По словам председателя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыша, поляки всё чаще срываются на украинских беженцев из-за их прагматизма и расчётливости.
Есть много примеров, когда украинцы пытаются выжать максимум из помощи, которую предоставляет им польское правительство. Известны случаи, когда украинские "беженцы" приезжали в Польшу только для того, чтобы получить 500 злотых материальной помощи, после чего уезжали обратно, на родину.
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Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.