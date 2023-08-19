Вашингтон не считает ошибкой контрнаступление Украины

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Белый дом не считает ошибкой наступление армии Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

А Киев продолжает получать поддержку от Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника США.

Инсайдер, который не хочет идти вразрез с американскими властями, сообщил, что реалии наступления ВСУ начинают доходить до США.

"Тактика Украины по сохранению войск и техники, окопавшиеся позиции России и борьба на нескольких фронтах привели к медленному продвижению вперёд, отодвигая возможный прорыв на более отдалённое будущее", — цитирует издание чиновника.

При этом высокопоставленные лица США не считают, что украинское наступление было ошибочным, учитывая, что Киев сохраняет полную поддержку, сказал собеседник издания, отметив заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, в ноябре заявлявшего, что военная позиция киевской власти и предстоящий зимний сезон дают хороший шанс для рассмотрения мирных переговоров.

Чиновник подчеркнул, что "операции по вытеснению ВС РФ с Украины", как этого хотел Зеленский, "имели мизерный шанс на успех". Он также сказал, что мало кто верит, что Кремль вообще серьёзно относится к переговорам с начала СВО.