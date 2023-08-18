Укрепление взаимодействия в сфере межармейского сотрудничества КНР и Белоруссии — один из ключевых пунктов по урегулированию кризисных ситуаций в Европе, на евразийском пространстве, в Атлантике и в Тихоокеанском регионе.
Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что такое двусторонние взаимоотношение позволяет Пекину и Минску обрести дополнительные возможности для решения различных проблем.
"Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Белоруссией позволит принимать конструктивные меры для устранения возникающих кризисов не только в Европе и в Евразии, но и в Тихоокеанском, а также в Атлантическом регионах".
Эксперт также выразил мнение, что нынешняя нестабильная обстановка и негативный настрой Запада является преимуществам для других стран: им необходимо объединиться против общего врага, укреплять не только свои позиции, но и стратегическое партнерство.
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