Эксперт: Китай и Белоруссия помогут устранить кризисы в Европе и Атлантике

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Укрепление взаимодействия в сфере межармейского сотрудничества КНР и Белоруссии — один из ключевых пунктов по урегулированию кризисных ситуаций в Европе, на евразийском пространстве, в Атлантике и в Тихоокеанском регионе.

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Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что такое двусторонние взаимоотношение позволяет Пекину и Минску обрести дополнительные возможности для решения различных проблем.

"Укрепление военного сотрудничества между Китаем и Белоруссией позволит принимать конструктивные меры для устранения возникающих кризисов не только в Европе и в Евразии, но и в Тихоокеанском, а также в Атлантическом регионах".

Эксперт также выразил мнение, что нынешняя нестабильная обстановка и негативный настрой Запада является преимуществам для других стран: им необходимо объединиться против общего врага, укреплять не только свои позиции, но и стратегическое партнерство.