Константин Малофеев: в Казахстане заблокирован ресурс Царьграда

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В Казахстане заблокирован доступ к ресурсу Царьграда, сообщает об этом ресурс. Эта блокировка была объяснена Министерство информации и общественного развития республики как мера "против пропаганды экстремизма".

Фото: Личный архив Константина Малофеева

Учредитель Царьграда Константин Малофеев выразил своё недоумение по поводу такой странной блокировки в своём телеграм-канале. Он подчеркнул, что внутри содержания сайта были материалы, раскрывающие абсурдные ситуации. Например, история о казахе, который не пустил в храм человека с пуговицами в виде двуглавого орла, вызвала негодование и стала одной из причин блокировки. Также на сайте рассказывалось о случаях, когда казахи в полицейской форме на русском языке домогались женщин, участвующих в автопробеге к Дню Победы, и это также вызвало недовольство цензоров.

Малофеев верит, что пока Россия не будет гордиться своей историей, пока Российская Империя не станет символом её успеха в официальной риторике, подобные давления будут продолжаться. Он также подчеркнул, что территории, которые в прошлом стали частями Российской Империи, всегда будут стремиться к независимости, используя издевательства над русскими, которые когда-то их учили, лечили и защищали.

"Бывшие наши провинции, которые получили образование, высокую русскую культуру, население которых за счёт природных русских областей изобильно финансировалось и при Империи, и при Союзе, так и будут пыжиться и корчить из себя суверенные государства за счёт издевательства над теми русскими, родители которых их учили, лечили и защищали", — подчеркнул он.

Малофеев подчеркнул, что Царьград не собирается отклоняться от выбранного курса и продолжит защищать интересы Великой России и её народа.

Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим глумиться над Великим Русским Народом,

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