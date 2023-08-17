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Myśl Polska: Польша готовится к войне и закупает оружие из-за Украины

1:03
Мир

Варшава развернула масштабные закупки наступательного оружия на фоне ситуации с Украиной, заявил польский обозреватель Эугениуш Зинкевич. По его словам, Польша готовится "к войне" из-за "неминуемого поражения" ВСУ.

Myśl Polska: Польша готовится к войне и закупает оружие из-за Украины
Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как уточнил обозреватель, Варшава закупает наступательное оружие.

"Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — задался обозреватель вопросом в статье для Myśl Polska.

По мнению обозревателя, Варшава не учла опыт Киева и слишком надеется на западное оружие и "новую" тактику на поле боя, тогда как украинская армия находится в шаге от поражения.

"Из-за потерь в живой силе, понесённых Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — резюмировал эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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