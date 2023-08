Your browser does not support the audio element.

Варшава развернула масштабные закупки наступательного оружия на фоне ситуации с Украиной, заявил польский обозреватель Эугениуш Зинкевич. По его словам, Польша готовится "к войне" из-за "неминуемого поражения" ВСУ.

Фото: "Polish troops train on US weapons systems" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.