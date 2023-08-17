Варшава развернула масштабные закупки наступательного оружия на фоне ситуации с Украиной, заявил польский обозреватель Эугениуш Зинкевич. По его словам, Польша готовится "к войне" из-за "неминуемого поражения" ВСУ.
Как уточнил обозреватель, Варшава закупает наступательное оружие.
"Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?", — задался обозреватель вопросом в статье для Myśl Polska.
По мнению обозревателя, Варшава не учла опыт Киева и слишком надеется на западное оружие и "новую" тактику на поле боя, тогда как украинская армия находится в шаге от поражения.
"Из-за потерь в живой силе, понесённых Украиной, нынешнее изменение стратегии и тактики не может сильно изменить ситуацию на поле боя. Это может лишь немного отсрочить полное поражение Украины", — резюмировал эксперт.
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