Политолог Ведруссов: Украины в НАТО не будет, альянс не дотянет до конца десятилетия

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Украина никогда не будет входить в состав НАТО, а существование военного блока уже давно находится под вопросом. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил политолог Александр Ведруссов, комментируя заявление офиса генсека НАТО о том, что Киев может получить шанс присоединиться к альянсу после отказа от ряда территорий в пользу России.

Фото: The New York Times / Olivier Matthys

По словам эксперта, Украина никогда ничего не решала и не будет решать. Как пояснил политолог, в непубличной сфере на Западе все понимают, что Киеву не место в Североатлантическом альянсе.

"Если не рассматривать сценарии, что прилетят инопланетяне, поменяются полюса Земли или произойдут немыслимые форс-мажоры, то Украина в НАТО не будет никогда. НАТО — организация позавчерашнего дня. Она теряет актуальность по мере перемещения внимания на Китай, Юго-Восточную Азию в целом. Далеко не нулевая вероятность, что к концу десятилетия не будет НАТО. Альянс просто не дотянет до этого срока", — считает Ведруссов.

Он добавил, что существование НАТО было под вопросом со времён окончания холодной войны, однако США решили "давить на русских" до конца. В итоге план Вашингтона всё равно провалится, а американцам придётся уходить из Украины с позором, как из Афганистана, уточнил эксперт.

Ведруссов не исключил, что в будущем Европа, взаимодействуя с Россией, поставит вопрос о европейской безопасности в адекватном ключе.