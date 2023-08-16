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Турки жалуются на завышение цен на недвижимость из-за "понаехавших" россиян

Мир

По информации, представленной турецким изданием "Пресс Секретарь", в Турции активно обсуждается проблема, связанная с гражданами России и Украины, которые нелегально предоставляют жилье на курортах своим соотечественникам. Эта ситуация привела к затруднениям на большей части курортов, включая популярные районы Анталии, такие как Коньяалты, Лара, Кемер и Аланья, где россияне и украинцы приобрели недвижимость и арендовали дома с видом на жительство. Этот факт привел к подорожанию жилья и даже оказал негативное влияние на бизнес гостиниц.

Турки жалуются на завышение цен на недвижимость из-за "понаехавших" россиян
Фото: move2turkey .com Автор: Баян Кассар

Согласно заявлению Адлыхана Дере, председателя Торговой палаты и Союза палат торговцев и ремесленников Анталии (AESOB), данные граждане занимались спекулятивной деятельностью. Он рассказал, что граждане России и Украины имеют возможность приобрести гражданство, инвестируя 250 тысяч долларов. В результате стоимость недвижимости, которая обычно составляла 100 тысяч долларов, поднялась до 250 тысяч долларов, что привело к существенному росту цен. Теперь местные жители и работники, в том числе государственные служащие, не могут позволить себе покупку домов из-за высоких цен.

Помимо этого, приобретённая недвижимость используется для сдачи в аренду как посуточно, так и помесячно, что приносит доход "понаехавшим". Турецкие эксперты выразили мнение, что такой подход позволяет гражданам России и Украины получить прибыль, обходя официальные процедуры получения гражданства.

Важно отметить, что данная проблема не ограничивается только гражданами России. Отельеры в Турции также сталкиваются с ситуацией, когда иностранцы, приобретая жилье, затем сдают его в аренду другим туристам. Это наблюдается не только среди российских граждан, но и у британских и арабских туристов.

Ранее мы сообщали, что в Турции власти начали рейды по квартирам, которые местные владельцы жилья сдают россиянам незаконно. 

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Цены в Турции упадут. Недвижимость. Реальность 2023 года
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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