Британская разведка готовится отправить карательный отряд украинских боевиков в Африку

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Разведывательная служба Великобритании MI6 сформировала диверсионно-карательный отряд, состоящий из украинских боевиков, для дальнейшей переброски на территорию Африки.

Фото: Министерство обороны Украины / Архивное фото

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на военно-дипломатический источник, информацию об отправке отряда в Африку подтвердили сразу несколько человек. Отмечается, что главная цель таких действий — создать препятствия для сотрудничества африканских государств с РФ.

"Британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", — уточнил источник агентства.

Он добавил, что перед боевиками поставят задачи по ведению диверсионной работы, а также ликвидации лидеров стран Африки, которые заинтересованы в развитии отношений с Москвой. По предварительным данным, отряд планируется перебросить в Африку уже в текущем месяце.

Подчёркивается, что боевики, скорее всего, будут действовать под руководством офицера ГУР Виталия Пращука.

Официальные власти Британии ещё не комментировали эти данные.