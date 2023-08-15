Гражданина Киргизии подозревают в наёмничестве за предположительное участие в специальной военной операции на Украине. Обвиняемого задержали в Нарынской области сразу же после возвращения из России, информирует агентство 24.kg.
Нарынский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца.
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии и другие силовые структуры пока что никак не прокомментировали такую информацию.
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