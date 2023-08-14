Глава Крыма Аксёнов инициировал ужесточение наказания за публикацию работы систем ПВО

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Крымское правительство намерено ужесточить наказание за публикации видеороликов, демонстрирующих работу средств ПВО и иных систем обороны, следует из сообщения в Телеграм-канале главы республики Сергея Аксёнова.

Фото: ya.ru

По его словам, размещение в Сети видео и фотографий с работой средств ПВО и результатами атак играет на руку украинским военнослужащим.

"Те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага", — констатировал Аксёнов.