Восточные границы Польши продолжают страдать от наплыва мигрантов, и ответственность за ситуацию лежит на России и Белоруссии, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Польша уже более двух лет подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь Евросоюз", — отметил он в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Премьер подчеркнул, только за 2023 год было зафиксировано не менее 16 тысяч попыток пересечь польскую границу, которая является внешним рубежом Европейского союза и Североатлантического альянса на востоке.
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