Власти Британии выселяют мигрантов с баржи Bibby Stockholm

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Британские власти приступили к переселению нелегальных мигрантов с баржи Bibby Stockholm, находящейся в проливе Ла-Манш. Эта мера была принята в связи с выявлением потенциального источника "болезни легионеров" — тяжёлой формы пневмонии, известной как легионеллез. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Фото: REX/Shutterstock

Устранение проблем со здоровьем

Проявляя крайнюю заботу о здоровье и безопасности населения, власти приняли оперативные меры по устранению потенциального риска, связанного с присутствием бактерий легионеллы на барже Bibby Stockholm. Мигранты, первоначально находившиеся на барже, планомерно переводятся на другое судно. Хотя конкретное место их перемещения официально не разглашается, власти страны намерены обеспечить безопасные и гигиеничные условия для всех пострадавших.

Оперативные подробности и ход работ

С 7 августа британские власти успешно переселили более 50 мигрантов с баржи Bibby Stockholm. В настоящее время эти мигранты ожидают рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища в Великобритании. Баржа, пришвартованная в порту Портленд на юго-западном побережье Англии, служила временным пристанищем для этих людей. Sky News подчеркивает, что принятые властями упреждающие меры позволили предотвратить возможную вспышку "болезни легионеров", несмотря на отсутствие сообщений о случаях заболевания среди мигрантов.

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