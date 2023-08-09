На пляже в Нью-Йорке акула напала на украинскую активистку Колтунюк

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Беженка с Украины подверглась нападению акулы на пляже в Нью-Йорке. В США Татьяна Колтунюк проводила антироссийские акции. Сейчас украинка в критическом состоянии. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

Фото: https://t.me/shot_shot/55358

Сообщается, что хищница схватила 65-летнюю женщину за левую ногу в понедельник, когда та плавала на пляже рядом с берегом. Акула вырвала часть плоти.

Спасатели, находившиеся рядом, отреагировали быстро. Они вытащили пострадавшую из воды и оказали первую помощь.

Также издание отмечает, что подобного в Квинсе не фиксировали 70 лет. А Колтунюк, по словам местных, здесь была завсегдатаем, она приходила купаться пять раз в неделю.

Эксперты считают, что напасть на эмигрантку могли акула-молот или большая белая акула.