Беженка с Украины подверглась нападению акулы на пляже в Нью-Йорке. В США Татьяна Колтунюк проводила антироссийские акции. Сейчас украинка в критическом состоянии. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.
Сообщается, что хищница схватила 65-летнюю женщину за левую ногу в понедельник, когда та плавала на пляже рядом с берегом. Акула вырвала часть плоти.
Спасатели, находившиеся рядом, отреагировали быстро. Они вытащили пострадавшую из воды и оказали первую помощь.
Также издание отмечает, что подобного в Квинсе не фиксировали 70 лет. А Колтунюк, по словам местных, здесь была завсегдатаем, она приходила купаться пять раз в неделю.
Эксперты считают, что напасть на эмигрантку могли акула-молот или большая белая акула.
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