CNN: Киев и его западные кураторы признали, что темпы наступления ВСУ не соответствуют их ожиданиям

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И в самом Киеве, и на Западе вынуждены согласиться, что темпы украинского контрнаступления намного медленнее, чем это было в первоначальных планах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фото: Вадим Савицкий

"Чиновники как внутри Украины, так и за ее пределами сейчас признают, что продвижение наступления происходит медленнее, чем они надеялись", — сказано в сообщении.

Журналисты телеканала сослались на слова одного из западных чиновников высокого ранга, который признал, что Киев едва ли сможет изменить расстановку сил в зоне СВО в ближайшее время. При этом дипломат полагает, что у Украины есть ещё шанс преуспеть на поле боя.