CNBC: глобальное потепление изменит вкус шампанского — виноград получает ожог

Глобальное потепление и увеличение активности солнца повлияет на вкус шампанского, заявили английские виноделы. По их словам, при сильном воздействии ультрафиолетовых лучей, виноград получает солнечный ожог, подобно человеку.

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Кроме того, повышается кислотность ягоды.

"Если виноград подвергнется воздействию слишком экстремальных ультрафиолетовых лучей, он получит эквивалент нашего солнечного ожога, — цитирует виноделов CNBC. — С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики".

По их словам, сейчас виноградники пытаются адаптировать к нарастающим показателям высоких температур.