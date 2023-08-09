Глобальное потепление и увеличение активности солнца повлияет на вкус шампанского, заявили английские виноделы. По их словам, при сильном воздействии ультрафиолетовых лучей, виноград получает солнечный ожог, подобно человеку.
Кроме того, повышается кислотность ягоды.
"Если виноград подвергнется воздействию слишком экстремальных ультрафиолетовых лучей, он получит эквивалент нашего солнечного ожога, — цитирует виноделов CNBC. — С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики".
По их словам, сейчас виноградники пытаются адаптировать к нарастающим показателям высоких температур.
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