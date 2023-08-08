Администрация США во вторник, 8 августа, анонсирует новый пакет военной помощи Украине, сумма которого доходит до $200 млн. Соответствующую новость передаёт агентство Reuters.
Известно, что киевский режим может получить противотанковые ракетные комплексы, включая TOW и Javelin, боеприпасы для ракетных комплексов Patriot и средства для разминирования.
Напомним, ранее американское правительство неправильно определила стоимость крайнего пакета военной помощи для Киева, увеличив ее на $6,2 млрд. После этого США решили создать дополнительную боевую поддержку в виде рыжий и иных боеприпасов на вышеуказанную сумму.
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