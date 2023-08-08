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Reuters: США скоро объявит о предоставлении Украине пакета военной помощи на $200 млн

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Мир

Администрация США во вторник, 8 августа, анонсирует новый пакет военной помощи Украине, сумма которого доходит до $200 млн. Соответствующую новость передаёт агентство Reuters.

Reuters: США скоро объявит о предоставлении Украине пакета военной помощи на 0 млн
Фото: apa.az

Известно, что киевский режим может получить противотанковые ракетные комплексы, включая TOW и Javelin, боеприпасы для ракетных комплексов Patriot и средства для разминирования.

Напомним, ранее американское правительство неправильно определила стоимость крайнего пакета военной помощи для Киева, увеличив ее на $6,2 млрд. После этого США решили создать дополнительную боевую поддержку в виде рыжий и иных боеприпасов на вышеуказанную сумму.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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