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The War Zone: из-за неудач в контрнаступлении Киев решил сменить тактику и ограничиться артобстрелами

0:55
Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять западным союзникам, что продолжающееся контрнаступление ВСУ терпит поражение. Об этом заявил обозреватель Говард Альтман.

The War Zone: из-за неудач в контрнаступлении Киев решил сменить тактику и ограничиться артобстрелами
Фото: https://24tv.ua/ru/

Киевское командование считает нужным сменить тактику из-за неудач на поле боя, отметил эксперт.

"Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным. Теперь Киев меняет тактику", — сказано в материале для издания The War Zone.

Автор назвал решение украинского командования недвусмысленным сигналом странам НАТО касательно того, что планам разгромить Россию не суждено сбыться.

Теперь Киев решил отказаться от попыток прорваться через российские минные поля и перейти к тактике артиллерийских обстрелов, добавил Альтман.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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