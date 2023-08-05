Экс-разведчик ВС Франции: США развязали конфликт на Украине, чтобы сохранить контроль в мире

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Соединённые Штаты утратили глобальное господство, потому западные страны попытались ослабить Россию, развязав украинский конфликт, уверен бывший капитан военной разведки ВС Франции Пьер Плас.

Фото: gestion.pe

"Америка теряет контроль. Она движется от кризиса к кризису, её долг превысил 32 триллиона долларов. Это целый дом из 100-долларовых купюр, выше, чем Статуя Свободы", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Но США нужен длительный кризис, чтобы обескровить Россию, поэтому Украину продолжат накачивать оружием, отметил Плас.

Ранее российский политолог предупредил, что если спецоперация продлится ещё несколько лет, армия Польши нанесёт удар по России.