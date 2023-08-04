В Чехии испугались бунта среди населения и винят в нем Россию

2:51 Your browser does not support the audio element. Мир

В первой половине 2023 года в Чехии наблюдается рост антисистемного движения, которое превышает традиционные экстремистские и "ксенофобно-популистские" тенденции. Такую информацию содержит отчет о распространении экстремизма, подготовленный министерством внутренних дел республики, сообщает EADaily.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что лидеры чешского антисистемного движения, пользующиеся популярностью в социальных сетях, конкурируют или, наоборот, заключают краткосрочные союзы друг с другом. Министерство внутренних дел считает, что на мышление части чешского общества оказало значительное влияние "скрытое, но долговременное гибридное воздействие, организованное Россией с целью подрыва демократии".

Также особо подчеркивается, что по сравнению с аналогичными группами, действовавшими до пандемии Covid-19, современное антисистемное движение является более динамичным и его члены в основном принадлежат к возрастной группе старше 40 лет.

"Таким образом, мы можем говорить о бунте людей среднего и старшего возраста, испытывающих экзистенциальный страх и чувство отчуждения", — считает министерство внутренних дел Чехии.

Отчет утверждает, что антисистемное движение объединяет различные группы с ограниченным числом членов и существующие на ограниченной временной основе. Во время своих выступлений эти группы стремятся создать впечатление о массовости и хорошей организации, стремясь к замене существующей политической системы другой формой управления.

"К движению также присоединяются люди, целенаправленно использующие разочарование других для увеличения собственной популярности, извлечения финансовой выгоды или политического капитала", — говорится в отчете, привлекая внимание к тому, что активисты антисистемного движения начинают принимать идею о нелегитимности Чехии в качестве государства.

Министерство внутренних дел Чехии также сообщило, что в первом полугодии 2023 года было зафиксировано много действий, связанных с "пророссийским гибридным влиянием", направленным против Чехии из-за ее поддержки Украины. По мнению министерства, цель таких действий заключается в "подрыве и ослаблении основ демократической системы".

Напомним, Чехия является одной из стран Европейского союза, где русофобия стала основой внутренней и внешней политики государства. С момента начала конфликта на Украине Прага практически полностью разорвала отношения с Россией и постоянно обвиняет Москву в практически всех проблемах, с которыми сталкивается республика.