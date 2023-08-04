Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Уфе на два месяца арестовали военнослужащего, который угрожал взорвать гранату
Бизнесмен Потапенко: продукты до конца года подорожают на 15-20%
Меган Маркл и принца Гарри не пригласили почтить память Елизаветы II
Apple и Samsung Electronics прекратили поставки ноутбуков в Индию
"Был 122 кг и легко похудел": житель Томской области рассказал о действенной диете
Военный эксперт Прохватилов о заявлении Киева насчёт "второго эшелона": "Ничего нового не происходит"
Автоэксперт раскритиковал идею штрафов за нарушение средней скорости
Данилов заявил, что Украина намерена продолжать вывоз зерна по Чёрному морю
Два онлайн-кинотеатра подняли стоимость подписки на 50%

В Чехии испугались бунта среди населения и винят в нем Россию

2:51
Мир

В первой половине 2023 года в Чехии наблюдается рост антисистемного движения, которое превышает традиционные экстремистские и "ксенофобно-популистские" тенденции. Такую информацию содержит отчет о распространении экстремизма, подготовленный министерством внутренних дел республики, сообщает EADaily.

В Чехии испугались бунта среди населения и винят в нем Россию
Фото: pixabay.com

Отмечается, что лидеры чешского антисистемного движения, пользующиеся популярностью в социальных сетях, конкурируют или, наоборот, заключают краткосрочные союзы друг с другом. Министерство внутренних дел считает, что на мышление части чешского общества оказало значительное влияние "скрытое, но долговременное гибридное воздействие, организованное Россией с целью подрыва демократии".

Также особо подчеркивается, что по сравнению с аналогичными группами, действовавшими до пандемии Covid-19, современное антисистемное движение является более динамичным и его члены в основном принадлежат к возрастной группе старше 40 лет.

"Таким образом, мы можем говорить о бунте людей среднего и старшего возраста, испытывающих экзистенциальный страх и чувство отчуждения", — считает министерство внутренних дел Чехии.

Отчет утверждает, что антисистемное движение объединяет различные группы с ограниченным числом членов и существующие на ограниченной временной основе. Во время своих выступлений эти группы стремятся создать впечатление о массовости и хорошей организации, стремясь к замене существующей политической системы другой формой управления.

"К движению также присоединяются люди, целенаправленно использующие разочарование других для увеличения собственной популярности, извлечения финансовой выгоды или политического капитала", — говорится в отчете, привлекая внимание к тому, что активисты антисистемного движения начинают принимать идею о нелегитимности Чехии в качестве государства.

Министерство внутренних дел Чехии также сообщило, что в первом полугодии 2023 года было зафиксировано много действий, связанных с "пророссийским гибридным влиянием", направленным против Чехии из-за ее поддержки Украины. По мнению министерства, цель таких действий заключается в "подрыве и ослаблении основ демократической системы".

Напомним, Чехия является одной из стран Европейского союза, где русофобия стала основой внутренней и внешней политики государства. С момента начала конфликта на Украине Прага практически полностью разорвала отношения с Россией и постоянно обвиняет Москву в практически всех проблемах, с которыми сталкивается республика.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Последние материалы
Автоэксперт раскритиковал идею штрафов за нарушение средней скорости
Данилов заявил, что Украина намерена продолжать вывоз зерна по Чёрному морю
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях
Два онлайн-кинотеатра подняли стоимость подписки на 50%
Шмыгаль: Украина направила абсолютно все собранные в стране налоги на военные нужды
В Саратове эвакуированы четыре человека из-за пожара в девятиэтажке
Почти на два десятка лет: почему суд вынес суровый вердикт по делу Навального*   
Политолог Ведруссов: массовый приток мигрантов плохо сказывается на благосостоянии России
Чиновница из ХМАО попала под проверку за публикацию откровенного видео из кабинета
Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников