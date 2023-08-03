Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) может пройти без участия премьер-министра Великобритании Риши Сунак, так как политик стремится сделать упор на внутренней политике страны. Об этом информирует газета The Telegraph.
Уточняется, что Сунак планирует сосредоточиться на осуществлении своих пяти предвыборных обещаний, также в намерениях политика — подготовиться к ежегодной конференции Консервативной партии.
Точная информация о посещении ГА ООН будет известна ближе к датам проведения встречи. Не исключается тот факт, что случится первый отказ премьер-министра от поездки на предстоящую сессию за последние 10 лет.
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