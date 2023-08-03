Премьер Великобритании может отказаться от посещения встречи лидеров ГА ООН

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) может пройти без участия премьер-министра Великобритании Риши Сунак, так как политик стремится сделать упор на внутренней политике страны. Об этом информирует газета The Telegraph.

Фото: РИА Новости

Уточняется, что Сунак планирует сосредоточиться на осуществлении своих пяти предвыборных обещаний, также в намерениях политика — подготовиться к ежегодной конференции Консервативной партии.

Точная информация о посещении ГА ООН будет известна ближе к датам проведения встречи. Не исключается тот факт, что случится первый отказ премьер-министра от поездки на предстоящую сессию за последние 10 лет.