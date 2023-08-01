На Украине объявлена третья воздушная тревога за день

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Она связана со взлётом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Самолёт может нести ракеты "Кинжал".

Фото: Вадим Савицкий

Это уже третья воздушная тревога за день. Ранее сирены звучали в Киеве и соседних областях.