Эксперт Смирнов: попытка захвата Крыма обернётся катастрофой для всей Европы

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Всем европейским странам и тем более Украине грозит катастрофа в случае попытки киевского режима захватить Крым. Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Фото: Вадим Савицкий

Он уверен в том, что российская армия обладает всеми необходимыми средствами и силами для защиты собственного суверенитета. Как пояснил эксперт, при необходимости не исключено принятие "крайних мер".

"Попытка коллективного Запада захватить Крым обернётся катастрофой для всей Европы и тем более для Украины", — подчеркнул Смирнов в беседе с РИА Новости.

Ранее журналист Sunday Express проинформировал о подготовке украинского спецназа в Британии для установления контроля над Крымом. По его словам, Киев попытается захватить полуостров ударами с воздуха, суши и моря.