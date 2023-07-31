Всем европейским странам и тем более Украине грозит катастрофа в случае попытки киевского режима захватить Крым. Такое мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Он уверен в том, что российская армия обладает всеми необходимыми средствами и силами для защиты собственного суверенитета. Как пояснил эксперт, при необходимости не исключено принятие "крайних мер".
"Попытка коллективного Запада захватить Крым обернётся катастрофой для всей Европы и тем более для Украины", — подчеркнул Смирнов в беседе с РИА Новости.
Ранее журналист Sunday Express проинформировал о подготовке украинского спецназа в Британии для установления контроля над Крымом. По его словам, Киев попытается захватить полуостров ударами с воздуха, суши и моря.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.