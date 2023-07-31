Grayzone: Запад боится, что время уходит — ВСУ в "серой зоне" несут огромные потери

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Запад торопит ВСУ с контрнаступлением, так как боится потерять время, заявил американский политолог Джон Миршаймер. Однако, сколько бы НАТО ни вооружало украинскую армию, той не удалось прорвать ни один российский рубеж, а огромные потери она понесла в "серой зоне".

Фото: rusvesna.su

Как уточнил политолог, ВСУ не помогло ни западное оружие, ни обучение украинских боевиков у иностранных инструкторов.

"Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в "серой зоне" и понесли огромные потери, — заявил аналитик в беседе с Grayzone. — Запад очень боится, что время уходит".

По словам эксперта, если ВСУ не удастся показать успехи на поле боя, общественная поддержка кончится, а вместе с ней и финансовая.