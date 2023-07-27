Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял попытки США отыскать инопланетян.
Бывший президент России назвал поиски внеземных цивилизаций параноидальными. Особенно его позабавили заявления об "останках с нечеловеческой биологией".
Медведев опубликовал неудачные снимки Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона, Джозефа Байдена и на основе этих фото сделал вывод, что "они среди нас".
"Эти рептилоиды — явно не люди!" — выразил своё мнение российский политик.
Ранее Дмитрий Медведев высказался о решении Илона Маска сменить логотип Twitter*.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу Тwitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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