Украинские военные оказались практически беззащитны перед российскими дронами "Ланцет". На это обратил внимание обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT.
"Российский ударный беспилотник "Ланцет" стал одной из главных угроз для Украины в ходе контрнаступления", — написал Нурдберг.
Автор отметил, что ВС РФ используют эти беспилотники для нанесения ударов по дальним позициям ВСУ, в частности, по их радиолокационным и ракетным системам.
Самое неприятное для украинцев — это то, что у них нет систем ПВО, которые были бы в состоянии сбивать такие беспилотники, как "Ланцеты", подчеркнул обозреватель.
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