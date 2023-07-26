Глава Белого дома Джо Байден ошибочно сообщил, что на территории США за весь период COVID-19 скончались "более 100 человек", хотя на самом деле коронавирусная инфекция унесла жизни свыше миллиона американских граждан.
По его словам, многие жители США до сих пор сталкиваются с "глубочайшим чувством потери" из-за пандемии коронавируса.
"У нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", — отметил Байден.
Соответствующая стенограмма опубликована на официальном сайте Белого дома.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о подготовке к вынесению импичмента Байдену из-за коррупционных скандалов с участием родственников американского лидера.
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