Байден по ошибке заявил, что жертвами COVID-19 в США стали "более 100 человек"

Глава Белого дома Джо Байден ошибочно сообщил, что на территории США за весь период COVID-19 скончались "более 100 человек", хотя на самом деле коронавирусная инфекция унесла жизни свыше миллиона американских граждан.

Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Джо Байдена

По его словам, многие жители США до сих пор сталкиваются с "глубочайшим чувством потери" из-за пандемии коронавируса.

"У нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", — отметил Байден.

Соответствующая стенограмма опубликована на официальном сайте Белого дома.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о подготовке к вынесению импичмента Байдену из-за коррупционных скандалов с участием родственников американского лидера.