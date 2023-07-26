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Байден по ошибке заявил, что жертвами COVID-19 в США стали "более 100 человек"

Мир

Глава Белого дома Джо Байден ошибочно сообщил, что на территории США за весь период COVID-19 скончались "более 100 человек", хотя на самом деле коронавирусная инфекция унесла жизни свыше миллиона американских граждан.

Байден по ошибке заявил, что жертвами COVID-19 в США стали "более 100 человек"
Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Джо Байдена

По его словам, многие жители США до сих пор сталкиваются с "глубочайшим чувством потери" из-за пандемии коронавируса.

"У нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", — отметил Байден.

Соответствующая стенограмма опубликована на официальном сайте Белого дома.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о подготовке к вынесению импичмента Байдену из-за коррупционных скандалов с участием родственников американского лидера.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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