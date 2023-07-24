Президент Белоруссии упростил получение гражданства лицам до 18 и старше 80 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, освобождающий несовершеннолетних и лиц старше 80 лет от принесения присяги при получении белорусского гражданства.
Об этом указе было объявлено в понедельник, 24 июля, на официальном сайте администрации белорусского президента.
Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля за номером 222 утверждает текст присяги гражданина Республики Беларусь и устанавливает критерии освобождения от нее. Согласно Указу, от принятия присяги освобождаются следующие лица:
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