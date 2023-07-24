Президент Белоруссии упростил получение гражданства лицам до 18 и старше 80 лет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, освобождающий несовершеннолетних и лиц старше 80 лет от принесения присяги при получении белорусского гражданства.

Фото: РБК

Об этом указе было объявлено в понедельник, 24 июля, на официальном сайте администрации белорусского президента.

Критерии освобождения

Указ Президента Республики Беларусь от 21 июля за номером 222 утверждает текст присяги гражданина Республики Беларусь и устанавливает критерии освобождения от нее. Согласно Указу, от принятия присяги освобождаются следующие лица:

несовершеннолетние в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; лица старше 18 лет, находящиеся под опекой или попечительством;

или попечительством; лица в возрасте 80 лет и старше, которые физически не могут произнести текст присяги или подписать документ о принятии присяги.

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