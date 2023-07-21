Наёмник из Канады рассказал об огромных потерях, которые ВСУ несут при контрнаступлении

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Иностранный наёмник из Канады Фрэнсис Дион, сражающийся за Киев, рассказал, что контрнаступление даётся Киеву тяжело, потому что потери среди украинских военных огромны.

Фото: Вадим Савицкий

"Мы каждый день отвоевываем новые позиции… но это трудно. Много раненых, много убитых", — отметил Дион в эфире радиостанции Radio-Canada.

Наёмник уточнил, что ему платят на Украине ежемесячно одну тысячу долларов. Однако "чистыми", по его словам, заработок, получается меньше, потому что он сам, на свои деньги, должен приобретать обмундирование и приборы ночного видения, и ремонт транспортных средств он тоже вынужден проводить за свои средства.

Дион, отслуживший 12 лет в ВС Канады, на Украине является членом иностранной разведгруппы.