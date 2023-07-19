Бывший советник Кучмы Соскин предрёк Украине "чёрные времена" осенью

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что с наступлением осени у нынешних хозяев Белого дома появятся серьёзные проблемы, и это сразу почувствуется на Украине.

Фото: almode.ru

Соскин считает, что в США грядёт скандал, связанный с коррупционными делами действующего президента США Джо Байдена и его сына, на которых уже имеется огромное количество компромата. Политолог не сомневается, что это дело получит развитие после летних каникул, в сентябре.

В итоге финансирование Украины будет урезано. К тому же этот процесс уже начался. Конгресс США уже решил уменьшить финансовую поддержку Украины на 500 миллионов долларов. Помимо этого, была сформирована строгая система контроля, занимающаяся инспектированием расходов на Украину.

"Поэтому денег на продолжение войны у Украины не будет. То есть нас ждут просто чёрные времена. Естественно, власть обвалится тогда", — подытожил Соскин в своём YouTube-канале.

Политолог отметил, что в таком случае у Киева ни на что не будет денег: ни на обеспечение государственного сектора, ни на выплату пособий и пенсий, а национальные резервы будут потихоньку распродаваться.