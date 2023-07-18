СМИ: Эрдоган прибыл с официальным визитом в Катар

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Катар стал второй остановкой трёхдневной поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по странам Персидского залива. Лидер намерен провести встречу с эмиром арабского государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы обсудить экономическое сотрудничество.

Фото: РИА Новости

Как сообщает Катарское информационное агентство, Эрдоган прибыл в аэропорт Дохи, где его вместе с турецкой делегацией ожидал государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Стоит отметить, что целью такого небольшого "турне" является привлечение инвесторов и заключение соответствующих соглашений для укрепления позиций экономики Турции. В планах Эрдогана — подписать инвестиционные соглашения на сумму, превышающую $50 млрд.