Руководитель Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммит, который состоится в Брюсселе 17-18 июля 2023 года.
Корреспонденты испанской газеты La Vanguardia пишут об этом, уточняя, что речь идёт о мероприятии "ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств".
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