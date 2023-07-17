Руководитель Евросовета Мишель передумал приглашать Зеленского на саммит ЕС

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Руководитель Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммит, который состоится в Брюсселе 17-18 июля 2023 года.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Корреспонденты испанской газеты La Vanguardia пишут об этом, уточняя, что речь идёт о мероприятии "ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств".