Саммит НАТО стал более современным отражением цирка "уродцев" Финеаса Тейлора Барнума, который был популярен в середине 19-го века во Франции, пишет автор EADaily Игорь Левитас.
По его словам, на конференции Североатлантического альянса собрали весь "бомонд", который бы смог отлично вписаться в цирк Барнума.
"Бородатые женщины, мужчины, переделанные в женщин, женщины, переделанные в мужчин, гермафродиты, выдаваемые за нормальных людей. И это уже не цирк. Это герои газетных статей, персонажи телевизионных репортажей, наши соседи, в конце концов", — пояснил автор.
По словам Левитаса, саммит НАТО отразил в полной мере то, каким Европа и США видят будущее мира. И, в отличии от французского цирка 19-го века, преследует совершенно другие цели.
"Цирк НАТО, в отличие от цирка Барнума, не старается особо отвлечь публику от ужасов войны, он, наоборот, старается эти ужасы увеличить, расширить, довести до мировых масштабов", — резюмировал автор.
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