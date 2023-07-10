Мишель и Эрдоган обсудили отношения ЕС и Турции перед саммитом НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Турция и Евросоюз перед саммитом НАТО обсудили варианты по улучшению взаимоотношений межуд Анкарой и ЕС. Беседа между главой Евросовета Шарль Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла в дружественной и приятной атмосфере.

Фото: www.trend.az

"Прошла хорошая встреча с президентом Эрдоганом на саммите НАТО. Мы изучили возможности, как сделать наше сотрудничество более значимым и чтобы придать новую динамику нашим отношениям".

Напомним, что ранее турецкий лидер увязал отмену вето на вступление Швеции в НАТО. Эрдоган настоятельно попросил ряд стран расчистить дорогу Турции к Европейскому союзу. Тогда они "откроют путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии".