Никаких уступок: Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО

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Германия в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе настроена весьма жёстко в плане перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс. В Берлине настроены заблокировать этот процесс, сообщает издание Bild.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

По данным немецкого издания, Германия и США настаивают на выполнении Украиной "Плана действий по членству", который был принят в 2008 году.

При этом в Вашингтоне готовы и отказаться от выполнения Киевом "Плана", но при условии проведения реформ. А вот позиция Германии более жёсткая: там настаивают на том, что в итоговом документе по завершению саммита не должно быть никаких формулировок о приглашении или о "законном месте Украины в НАТО".

По данным Bild, в понедельник в Вильнюсе пройдёт встреча в попытке найти компромисс. Саммит НАТО стартует во вторник.

Стоит заметить, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украину примут в Североатлантический альянс по упрощённой процедуре. При этом сроков вступления обозначено не было.

В Вашингтоне на самом высоком уровне было заявлено, что о вступлении Украины в НАТО сейчас не может быть и речи, а перед этим страна должна провести реформы. При этом саму возможность вступления в США не отрицают.

Ранее Владимир Зеленский обусловил свой визит в Вильнюс гарантиями того, что Украина получит на саммите некие значимые преференции. Впрочем, очевидно, ни европейцам, ни американцам выставление каких-либо условий со стороны Киева явно не понравится. В общем, визит уже заявлен, причём заявлен со стороны НАТО. Так что не поехать Зеленский не посмеет.

Стоит ещё заметить, что информация о неких разногласиях по поводу Украины вполне может носить отвлекающий характер. И на самом деле всё уже согласовано, просто надо это соответствующим образом преподнести.