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Экс-советник главы Минобороны США Макгрегор: мы хотели разрушить РФ, а уничтожили Украину

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Мир

Белый дом просчитался, когда делал из Украины бомбу замедленного действия для уничтожения России, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник главы Минобороны США Макгрегор: мы хотели разрушить РФ, а уничтожили Украину
Фото: eer.ru

"В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить её войска, разрушить её экономику", — пояснил он.

Затем западные страны планировали начать делёж российских ресурсов.

В настоящее время Вашингтону не остаётся ничего другого, как признать крушение своих планов: США заставили истечь кровью Украину и украинцев, резюмировал бывший военный чиновник Пентагона.

Ранее представитель украинского военного ведомства впервые призналась, что Киев ответственен за взрыв на Крымском мосту.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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