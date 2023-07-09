Белый дом просчитался, когда делал из Украины бомбу замедленного действия для уничтожения России, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
"В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить её войска, разрушить её экономику", — пояснил он.
Затем западные страны планировали начать делёж российских ресурсов.
В настоящее время Вашингтону не остаётся ничего другого, как признать крушение своих планов: США заставили истечь кровью Украину и украинцев, резюмировал бывший военный чиновник Пентагона.
Ранее представитель украинского военного ведомства впервые призналась, что Киев ответственен за взрыв на Крымском мосту.
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