Матвийчук: США и Киев решили "распиарить" новое оружие ВСУ при помощи России

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Украинская армия впервые нанесла удары по территории России из новой гаубицы "Богдана" американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Киев разработал данное орудие на базе советской гаубицы. Однако обстрел российского региона из украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) является пиар-акцией. Об этом сообщил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с Pravda.Ru.

Фото: topwar.ru

Для работы с американскими снарядами гаубица должна быть оснащена специальной цифровой аппаратурой и коррекцией. Эксперт полагает, что США и Киев разработали несколько САУ специально для запуска Excalibur.

"Это нужно для того, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе Вашингтон смог предоставить какие-то результаты помощи Украине. Вот они разработали новое оружие. Это оружие уже натовского стандарта, которое стреляет по русским войскам", — объяснил полковник.

Однако на вооружении ВС РФ есть САУ "Коалиция", дальность поражения которой составляет на 10 километров больше, чем у "Богданы" — 40-45 километров. Кроме того, артиллерийские средства российской армии полностью покрывают все физические принципы применения украинской САУ.

"Если она стрельнёт, и мы её поймаем, она тут же будет уничтожена", — заключил Матвийчук.