Крым на протяжении многих столетий является яблоком раздора мирового масштаба. "Непотопляемый авианосец" привлекателен и для Украины и для стран Запада, которые стоят за спиной киевского режима. Именно поэтому, как передаёт информационный портал EADaily, администрация Киева не готова признать поражение: Владимир Зеленский готов бороться за Крым до конца, используя для этого не только военные средства.
"Козырем" в рукаве Украины является экстремистская деятельность бежавших с полуострова крымских татар, которые грезят возвращением к временам Крымского ханства. Привлечение мигрантов к русско-украинскому конфликту несёт за собой несколько аспектов:
На данный момент ни для кого не секрет, что правительство Киева использует крымско-татарских пособников в качестве мостика, который также помогает наладить отношения с другими исламскими странами.
Участие крымских экстремистов в международном конфликте неизбежно: это будет продолжаться до момент реализации их цели или основательного поражения. Сейчас подсобники Киева прикладывают максимум усилий, чтобы всесторонне обесточить российскую армию: проводят яростное наступление, ведут информационно-идеологическую борьбу.
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