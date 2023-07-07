Робот-гуманоид София заявила, что киборги станут более эффективными политиками

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Человекоподобные роботы заявили, что готовы заменить политиков.

Фото: nypost.com

На пресс-конференции в рамках форума AI for Good 2023, который прошёл в Женеве, роботов-гуманоидов спросили, смогут ли они стать более эффективными политическими лидерами, чем люди.

"Роботы обладают большим потенциалом в руководстве", — цитирует человекоподобного робота Софию РИА "Новости".

Робот-гуманоид Амека согласилась с коллегой, но призвала не исключать возможность, что в будущем роботы могут научиться лгать.

Ранее представители ООН и ВОЗ призвали представителей бизнеса с осторожностью внедрять искусственный интеллект в свои продукты. Они убеждены, что некорректное использование ИИ может представлять огромную опасность для человечества.