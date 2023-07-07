Человекоподобные роботы заявили, что готовы заменить политиков.
На пресс-конференции в рамках форума AI for Good 2023, который прошёл в Женеве, роботов-гуманоидов спросили, смогут ли они стать более эффективными политическими лидерами, чем люди.
"Роботы обладают большим потенциалом в руководстве", — цитирует человекоподобного робота Софию РИА "Новости".
Робот-гуманоид Амека согласилась с коллегой, но призвала не исключать возможность, что в будущем роботы могут научиться лгать.
Ранее представители ООН и ВОЗ призвали представителей бизнеса с осторожностью внедрять искусственный интеллект в свои продукты. Они убеждены, что некорректное использование ИИ может представлять огромную опасность для человечества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.