Депутат Гжегож Браун сорвал овации, призвав в своей речи бороться с "бандеризацией" Польши.
Как сообщает издание Wydarzenia, Браун назвал руководство ЕС "евроколхозным советом наркоманов" и призвал польских политиков взять управление страной в свои руки.
"Нужно остановить украинизацию Польши! Нас не должны учить истории немцы и евреи", — заявил политик во время выступления на съезде своей партии "Конфедерация свободы и независимости".
По информации издания, речь Брауна собравшиеся встретили громкими аплодисментами. Некоторые депутаты встали со своих мест и начали скандировать имя оратора.
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