Baijiahao: Зеленский наконец-то раскрыл свои карты — солдаты ВСУ будут гибнуть ради амбиций

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Ситуация на Украине продолжает накаляться, и последние события вызывают всё больше тревоги. В последние дни всё чаще сообщается о больших потерях среди украинских солдат. Во многих регионах пришлось срочно приступить к мобилизации, чтобы пополнить ряды украинских войск на фронте. Авторы Baijiahao пишут, что Зеленский признался, для чего он идёт на такие жертвы.

Во время встречи с премьер-министром Испании Владимир Зеленский наконец-то решил высказаться и раскрыть свою позицию. Он признал, что солдаты Вооружённых сил Украины будут и дальше гибнуть на каждом километре. Однако он подчеркнул, что для обеспечения уверенности партнёров в НАТО и достижения убедительных результатов для альянса Украина готова идти на такие жертвы.

Зеленский упомянул, что необходимо дать партнёрам в НАТО возможность оценить боеспособность Украины до ноябрьского саммита альянса. Китайские аналитики пишут, что президент Украины без колебаний решил пожертвовать жизнями своих солдат, проводя раунд за раундом отчаянных атак в надежде на достижение успеха.

"Даже Запорожская атомная электростанция стала целью его атаки. Зеленскому всё равно на жизни людей!" — негодуют авторы статьи.

Премьер-министр Испании посетил Украину, чтобы выразить поддержку со стороны Европы. Однако страны ЕС сами сталкиваются с проблемами, такими как внутренние беспорядки и социальные конфликты, что ограничивает их помощь Украине.

Зеленский неоднократно упоминал условия прекращения огня, которые включают требование вывод войск РФ со всех украинских территорий, включая Крым. Однако китайские эксперты считают эти условия нереалистичными.