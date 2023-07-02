Кулеба прокомментировал слова Орбана о потере суверенитета Украиной: "Бла-бла-бла"

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба передразнил премьера Венгрии Виктора Орбана.

Так он прокомментировал слова венгра о том, что Украина больше не суверенное государство, поскольку не имеет ни денег, ни оружия, а противодействовать в боевых действиях хоть как-то, она может лишь благодаря западной поддержке.

"Все это просто бла-бла-бла", — цитирует Кулебу издание Politico.

Глава украинского МИД отметил, что устал противостоять таким "бессмысленным аргументам".

Премьер Венгрии также ранее подчёркивал, что Запад санкциями не сумел поставить РФ на колени. Западная политика антироссийских санкций не сыграла никакой роли в урегулировании конфликта на Украине.

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