РИА Новости: граждане Европы стали жить хуже из-за экономической войны с РФ

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На Западе политики стремятся сделать экономию новой привычкой. Во Франции, по информации РИА Новости, население призывают ограничивать использование кондиционеров и не превышать скорость 110 км/ч на дорогах. Власти подчёркивают важность сокращения потребления энергии и обращают внимание на негативные последствия ежедневного душа.

В результате экономической войны, развёрнутой с Россией, западные политики не жалеют своих граждан. Цены на продовольствие и энергию продолжают расти, а режим всеобщей экономии стремится стать новым стандартом. Во Франции введены ограничения на световую рекламу с 01:00 до 06:00, а также на температуру в помещениях, которая не должна превышать 19 градусов зимой. Статистика показывает, что 81% французов в мае хотя бы раз отказывали себе в медицинской помощи, покупке продуктов питания, товаров и услуг.

В журнале "The Spectator" читателям предлагается отказаться от "бессмысленной и излишней привычки" мыться ежедневно. Вместо "траты денег впустую" авторы рекомендуют использовать ароматическую воду с насыщенным запахом.

Политические деятели традиционно винят Россию во всех проблемах. В Варшаве на штаб-квартире Национального банка установлен билборд, объясняющий, что рост инфляции обусловлен "вторжением Москвы на Украину". Тем не менее власти продолжают выражать свою поддержку Киеву, не обращая внимания на проблемы своего населения.

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