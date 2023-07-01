В ирландском городе Голуэй закрыли один из пунктов размещения беженцев с Украины. Свыше 40 граждан планируют переселить в другие места, пишут корреспонденты RTE.
Украинские беженцы жили в Sisters of Mercy Convent in Loughrea. Этот монастырь закроют в ближайшее время. Ирландское правительство накануне проинформировало о том, что хаотичным переселение не будет. Украинцев намерены разместить в пунктах временной дислокации.
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