В ирландском Голуэе из монастыря переселят свыше 40 беженцев с Украины

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В ирландском городе Голуэй закрыли один из пунктов размещения беженцев с Украины. Свыше 40 граждан планируют переселить в другие места, пишут корреспонденты RTE.

Украинские беженцы жили в Sisters of Mercy Convent in Loughrea. Этот монастырь закроют в ближайшее время. Ирландское правительство накануне проинформировало о том, что хаотичным переселение не будет. Украинцев намерены разместить в пунктах временной дислокации.