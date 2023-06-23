В Чехии беспокоятся, что выброшенные на улицу украинские беженцы станут для них проблемой

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Условия проживания для украинских беженцев в Чехии изменятся с 1 июля. В результате огромное количество переселенцев окажутся на улице, и будут вынуждены искать для себя новое жильё, пишет EADaily.

Ожидается, что таких "выброшенных на улицу" украинцев будет от 40 до 50 тысяч человек, и чешским властям придётся в экстренном порядке думать, где и как их можно разместить.

"Признаюсь, что я смотрю на период после 1 июля с беспокойством и тревогой. Мы пытаемся сделать все возможное, в рамках утвержденного закона, чтобы изменения не были такими значительными", — сказала национальный координатор по адаптации и интеграции беженцев с Украины Клара Шимачкова Лауренчикова.

Эксперты предполагают, что украинские беженцы будут искать лучшей жизни преимущественно в столице страны. А чем обернутся для чехов такие изменения, не берутся предсказать даже эксперты.

С 1 июля в Чехии начнёт действовать закон, согласно которому изменятся условия начисления компенсаций гражданам за предоставление жилья беженцам. Размещение украинцев в бесплатном жилье также претерпит изменения.